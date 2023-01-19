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  4. Lise öğrencisi kızların elektro şok cihazlı kavgası şoke etti!

Lise öğrencisi kızların elektro şok cihazlı kavgası şoke etti!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi kızların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada elektro şok cihazının da kullanıldığı görüldü.

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