Anasayfa Video Galeriler Gündem Lise öğrencisi kızların elektro şok cihazlı kavgası şoke etti! Lise öğrencisi kızların elektro şok cihazlı kavgası şoke etti! 19 Ocak 2023 Perşembe Saat: 16:20 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi kızların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada elektro şok cihazının da kullanıldığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c94396fdde826ecd4e8293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hrant Dink mezarı başında anıldı Çatıda patlama! Çatı alev topuna döndü Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı İstanbul'da taksicilerin kabusu kamerada 96 yaşındaki kadına kabusu yaşattılar TBMM'de 1 dakika 19 tekrarla ilginç protesto ''İkinci el'' yok artık dedirten hırsızlık: Sattı, çaldı, parçalayıp tekrar sattı 16 yaşındaki çocuk pompalıyla dehşet saçtı Alıcı da satıcı da çaresiz: İkinci el otomobil piyasası kitlendi!