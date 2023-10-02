Anasayfa Video Galeriler Gündem Lise öğrencisi okulun 3. katından düştü Lise öğrencisi okulun 3. katından düştü 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 14:10 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 14:10 Çorum’un Osmancık ilçesinde, öğrenim gördüğü okulun 3. kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651aa52441c56d5483771433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi PKK'lı hainlere bir ağır darbe daha Deprem bölgesinde devlet hastanesi sular altında Yağışlar sonrası barajların son durumu Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İmamdan depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler