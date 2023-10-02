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Lise öğrencisi okulun 3. katından düştü

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Çorum’un Osmancık ilçesinde, öğrenim gördüğü okulun 3. kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı.

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