Lise öğrencisi Songül 9 gündür kayıp

Canlı yayında Erdoğan için olay sözler: ''Seçimi kazanalım, dosyasını yargıya vereceğiz!''

İşini bırakıp köyüne sera kurdu! 4 ülkeye ihraç ediyor

Canlı yayında büyük kavga: ''AKP'liyim de, çıkıp da gazeteciyim deme bana!''