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Lise öğrencisi Songül 9 gündür kayıp

Manisa'da okula gitmek için evinden çıkan 16 yaşındaki Songül Y.'den, 9 gündür haber alınamıyor.

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