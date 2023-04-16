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Lisede akran zorbalığı kamerada

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Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin sınıfta diğer öğrencilerin zorbalığına uğradığı anlar saniye saniye kameralara yansımıştı. Valilikten açıklama geldi.

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