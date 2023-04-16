Anasayfa Video Galeriler Gündem Lisede akran zorbalığı kamerada Lisede akran zorbalığı kamerada 16 Nisan 2023 Pazar Saat: 22:50 Güncelleme: 16 Nisan 2023 Pazar 22:50 Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin sınıfta diğer öğrencilerin zorbalığına uğradığı anlar saniye saniye kameralara yansımıştı. Valilikten açıklama geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643c51806eb84e3d2e023ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı Bakan Soylu:'' Gazına basıyorsun gidiyor, Erdoğan da gaza basacak'' Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kaldırımdaki kız çocuğuna patates fırlatıp kaçtı AK Parti tanıtım toplantısında skandal sözler: Deprem felaketine ''rahmet'' dedi! Bakan Kurum, ''Reis'i ara'' sözlerine kayıtsız kalamadı Marmara Denizi'nde kabus geri döndü Yol kavgasında tekmeler havada uçuştu Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de