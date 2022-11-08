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  4. Lisede olay: Oğluna ''şişman'' diye genci dövdü

Lisede olay: Oğluna ''şişman'' diye genci dövdü

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Arjantin'in Rio Negro eyaletinde 15 yaşındaki Benjamin isimli bir öğrencinin annesine yaptığı şikayet üzerine ortalık karıştı.

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