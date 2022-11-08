Anasayfa Video Galeriler Gündem Lisede olay: Oğluna ''şişman'' diye genci dövdü Lisede olay: Oğluna ''şişman'' diye genci dövdü 08 Kasım 2022 Salı Saat: 17:00 Güncelleme: 08 Kasım 2022 Salı 17:00 Arjantin'in Rio Negro eyaletinde 15 yaşındaki Benjamin isimli bir öğrencinin annesine yaptığı şikayet üzerine ortalık karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636a60fb3238df375f22a953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT şoförü, engelli vatandaşı tehdit edip saldırdı! Ankara'da korku dolu anlar! Trafikte bayıldı, aracı diğer sürücüler durdurdu Irkçılık yapan üniversite öğrencisi tutuklandı İstanbul'da taksi şoföründen kadın yolcuya öldüresiye dayak Bahçeli: ''AK Parti'nin HDP ile görüşmesi doğaldır'' Metro saldırganı için ibretlik ceza Nesli tehlikede! Türkiye'de üçüncü kez görülen canlı heyecan yarattı TBMM önünde Alevi derneklerine polis müdahalesi Sokak eşkıyası kamerada! Yaşlı kadına kabusu yaşattı