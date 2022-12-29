Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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