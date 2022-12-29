Anasayfa Video Galeriler Gündem Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 16:55 Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ad9c4fa1ff237721736f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisinde patlama Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu EYT'liler dikkat! SGK'dan ''emeklilik başvurusu'' açıklaması EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu İstanbul'un ''Teksas''ı Esenyurt'ta silahlı çatışma: Yaralılar var Ünlü futbolcu sahada bir anda yere yığıldı Otelde dehşet! Elinde çift silahla lobiye inip ateş etti Profesör konum gösterip uyardı: ''6.0 üzeri deprem bekliyoruz''