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  3. 06 Ekim 2018 13:48

Liseli gencin köpekle imtihanı

Denizli'de lise öğrencisi Baki Berk Gözalan'ın okula giderken kendisine saldıran köpekten kaçtığı anlar izleyenleri güldürdü.

Bilgin Pro
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Drone gören teyzeden güldüren tepki
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