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  3. 15 Mayıs 2017 15:15

Liseli gençlere üniversite provası

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu boyunca liselileri ağırlayan Kadir Has Üniversitesi, gençlere üniversiteli olma, derslere girme, hocalarla tanışma ve sosyal aktivitelere katılma fırsatı sundu.

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Denizi olmayan şehirde tekne keyfi
Denizi olmayan şehirde tekne keyfi
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İstanbul Kültür Eğitim Kurumları'nda 'Bilim Şenliği'
İstanbul Kültür Eğitim Kurumları'nda 'Bilim Şenliği'
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Prof. Dr. Mehmet Ünal; "Üst düzey entelektüel seviye, Alzheimerı önlüyor"
Prof. Dr. Mehmet Ünal; "Üst düzey entelektüel seviye, Alzheimerı önlüyor"
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Mayıs ayında kar kalınlığı 4 metre!
Mayıs ayında kar kalınlığı 4 metre!
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Bir inat uğruna mahalle yolunu ulaşıma kapattı
Bir inat uğruna mahalle yolunu ulaşıma kapattı
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Sultangazide öldürülen gencin cenazesinde linç girişimi
Sultangazide öldürülen gencin cenazesinde linç girişimi