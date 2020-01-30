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  3. 30 Ocak 2020 17:20

Liseli kıza kabusu yaşattı

Antalya'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çanta, bisikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, polis, kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı.

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