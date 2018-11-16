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  3. 16 Kasım 2018 11:53

Liseli kızlar birbirine girdi

Iğdır'da liseli kızların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bilgin Pro
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
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