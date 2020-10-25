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  3. 25 Ekim 2020 14:20

Liseli kızların erkek kavgası kamerada!

Bursa'da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup kızın sokak ortasında tekme tokat kavgası kameraya yansıdı.

Video Galeri
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Video Galeri
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Video Galeri
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Video Galeri
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Video Galeri
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Video Galeri
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