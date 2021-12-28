Anasayfa Video Galeriler Gündem Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü 28 Aralık 2021 Salı Saat: 12:15 Denizli’nin en işlek caddelerinden birinde bulunan parkta karşı karşıya gelen liseli genç kızlar, saç başa kavga etti. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cad5cd0ea1e2679574d4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kızlarını istismar eden eşi hayatını kabusa çevirdi! 9 aydır gün yüzü görmüyor Bir kripto cinneti daha! Eşini katledip, intihara kalkıştı! İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu İstanbul'daki Osmanlı mezarları yok olmak üzere Müşteri sandılar, hırsız çıktı! O anlar kamerada Yine Esenyurt, yine olay! Meydan savaşı gibi sokak kavgası Metrelerce yüksekten aracın üstüne düştü The Batman'den yeni fragman geldi Ünlü anketçiden çarpıcı sözler! Muhalefet bunu yaparsa oyu yüzde 60'ları bulabilir