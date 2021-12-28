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  4. Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Denizli’nin en işlek caddelerinden birinde bulunan parkta karşı karşıya gelen liseli genç kızlar, saç başa kavga etti. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

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