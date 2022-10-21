Anasayfa Video Galeriler Gündem Liseli öğrencisi, tuvalette başına gelen olay nedeniyle okulundan oldu Liseli öğrencisi, tuvalette başına gelen olay nedeniyle okulundan oldu 21 Ekim 2022 Cuma Saat: 21:45 Güncelleme: 21 Ekim 2022 Cuma 21:45 Konya'da Haziran ayında meydana gelen olayda meslek lisesinde öğrenci olan öğrenci, okulundan oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6352e8bfcd3dca278c047723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korku filmi maskesi takarak çocukları korkutan kreş çalışanlarının cezası belli oldu Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi! Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı Biden'dan yine garip hareketler! Herkes şaştı kaldı Mahkemeden Gülşen kararı Fakıbaba AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Ölüm namaz kılarken yakaladı 8 bin yıllık keşif! Kötülükleri yok etmek için kırılan insan figürleri bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti