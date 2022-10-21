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Liseli öğrencisi, tuvalette başına gelen olay nedeniyle okulundan oldu

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Konya'da Haziran ayında meydana gelen olayda meslek lisesinde öğrenci olan öğrenci, okulundan oldu.

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