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  4. Liselilerin kavgası kan dondurdu! Defalarca tekmeleyip bıçakladılar

Liselilerin kavgası kan dondurdu! Defalarca tekmeleyip bıçakladılar

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Kocaeli'de lise öğrencileri arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavganın görüntüleri dehşete düşürdü.

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