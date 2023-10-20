Anasayfa Video Galeriler Gündem Liselilerin kavgası kan dondurdu! Defalarca tekmeleyip bıçakladılar Liselilerin kavgası kan dondurdu! Defalarca tekmeleyip bıçakladılar 20 Ekim 2023 Cuma Saat: 17:10 Güncelleme: 20 Ekim 2023 Cuma 17:10 Kocaeli'de lise öğrencileri arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavganın görüntüleri dehşete düşürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65328a52f7b4ba394d4c4653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türünün tek örneği olan Bayraktar TB3 SİHA ilk kez havalandı Esnaftan ''100 TL getir, 110 TL al'' kampanyası Özdağ'dan yeni bir Ergenekon davası uyarısı İstanbul'da korkunç saldırı! Bir kadın kurşun yağmuruna tutuldu Depremzede genç kadın 8,5 aydır bir mucizeyi bekliyor İstanbul'da akıl almaz kavga: Fotoğrafını çekip çekip dövdü Yüzlerce kilo patlayıcı 6 katlı binayı yıkamadı Ağır hasarlı caminin çökme anı kamerada Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı