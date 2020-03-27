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  3. 27 Mart 2020 10:50

Liselilerin taşlı sopalı laf atma kavgası kamerada

Ankara'nın Çankaya ilçesinde liseli bir grup genç, kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri taş ve sopalarla dövdü.

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