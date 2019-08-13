Liverpool ve Chealsea taraftarları Taksim’de gezip döner yedi
13 Ağustos 2019 14:30
Liverpool ve Chealsea taraftarları Taksim’de gezip döner yedi
Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesinde İstanbul’a gelen taraftarlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi’nde dolaşan bazı taraftarlar döner yemeyi ihmal etmedi. Ayrıca Cumhuriyet Anıtı’nın çevresine polis bariyerleri indirildi. Dolmabahçe’deki Vodafone Park’ta UEFA Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları...