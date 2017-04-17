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  3. 17 Nisan 2017 18:20

Lizbonda süpermarket otoparkına uçak düştü

Portekiz’in başkenti Lizbon’da süpermarket otoparkına 4 kişiyi taşıyan bir uçak düştü. Uçakta bulunanların ölmüş olabileceği ifade edildi.

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