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  3. 17 Nisan 2017 23:15

Lizbonda uçak kazası: 5 ölü

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir süpermarket otoparkına uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi
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40 günlük bebeğini denize atan annenin cezası belli oldu
40 günlük bebeğini denize atan annenin cezası belli oldu
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Başbakan Yıldırım: “Referandum, zafer ve hezimet diye yorumlanmamalı”
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Pusula oyununu TGRT Haber bozdu
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