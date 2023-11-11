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  4. Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi

Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi

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Bursa'da, etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç park halindeki otomobil üzerine devrildi.

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