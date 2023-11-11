Anasayfa Video Galeriler Gündem Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi 11 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 13:35 Güncelleme: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:35 Bursa'da, etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç park halindeki otomobil üzerine devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f58fa7fba8d5d441ad173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu Anadolu'nun ilk yazılı tabletleri orada bulunmuştu! 4 bin 300 yıllık yeni keşif Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi! Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü Sağlık Bakanı Koca’nın bu el hareketi büyük tepki çekti TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Araç alev aldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza Uzungöl hayalet kasabaya dönüştü