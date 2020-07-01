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  3. 01 Temmuz 2020 16:25

Lokantada silahlı saldırı anı kamerada

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Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı
Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı
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NASA Güneş'in son 10 yılının videosunu paylaştı
NASA Güneş'in son 10 yılının videosunu paylaştı
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Sel suları otomobili böyle sürükledi!
Sel suları otomobili böyle sürükledi!
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Netflix'in en çok izlenen yapımından 2. sezon müjdesi
Netflix'in en çok izlenen yapımından 2. sezon müjdesi
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Erdoğan: ''Sosyal medya tamamen kaldırılmalı, kontrol edilmeli''
Erdoğan: ''Sosyal medya tamamen kaldırılmalı, kontrol edilmeli''
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TSK'nın yeni vurucu gücü Sungur göreve hazır!
TSK'nın yeni vurucu gücü Sungur göreve hazır!
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