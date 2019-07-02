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  3. 02 Temmuz 2019 23:00

Lokantada yangın çıktı, onlar yemeklerine devam etti

Karabük’te büfeye ait lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bazı müşterilerin yangına rağmen yemeklerine devam etmesi dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin karşısında bulunan büfenin lokantasında bacadaki yağ birikintisinden dolayı yangın çıktı. Yangından dolayı yükselen dumanlara ilk müdahale çalışanlar tarafından yapılırken ihbar...

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