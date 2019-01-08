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  3. 08 Ocak 2019 22:05

Londra Heathrow Havalimanı’nda drone krizi: Uçuşlar durduruldu

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda drone tespit edildiği gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı. Geçtiğimiz haftalarda Londra’nın en yoğun havalimanlarından Gatwick Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen drone krizinden sonra bugün aynı olay Heatrow Havalimanı’nda meydana geldi. Heatrow basın sözcüsü yaptığı açıklamada, “Heatrow Havalimanı üzerinde uçuş gerçekleştiren...

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