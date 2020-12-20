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  3. 20 Aralık 2020 22:55

Londra'da büyük kaçış kamerada!

İngiltere’de korona virüsün mutasyona uğraması ve kontrolden çıkmasının ardından Londra’da bulunanlar, kenti terk etmeye başladı.

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Kendi canını hiçe sayıp, minik kızı böyle kurtardı
Kendi canını hiçe sayıp, minik kızı böyle kurtardı
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ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı
ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı
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Cumhurbaşkanlığı'nda tepki çeken görüntüler!
Cumhurbaşkanlığı'nda tepki çeken görüntüler!
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Canlı yayında laiklik için skandal açıklama
Canlı yayında laiklik için skandal açıklama
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Adım adım takip ettiler! Sağlık çalışanlarına darp anı kamerada
Adım adım takip ettiler! Sağlık çalışanlarına darp anı kamerada
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Tüm dünya bunu konuşuyor! ''Sahte aşılama'' skandalı
Tüm dünya bunu konuşuyor! ''Sahte aşılama'' skandalı
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