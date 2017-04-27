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  3. 27 Nisan 2017 18:20

Londrada saldırı alarmı

İngiltere’nin başkenti Londra’da elinde bıçak olan bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

Video Galeri
Sınır karakoluna saldırı
Sınır karakoluna saldırı
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Emine teyzenin sessiz çığlığı yürekleri dağlıyor
Emine teyzenin sessiz çığlığı yürekleri dağlıyor
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Volkan Demirel'e telefon atan yakalandı
Volkan Demirel'e telefon atan yakalandı
Video Galeri
Bakanlıktan üç şehire müze atağı
Bakanlıktan üç şehire müze atağı
Video Galeri
Ebru Gündeş ile Rıza Sarraf'a kötü haber
Ebru Gündeş ile Rıza Sarraf'a kötü haber
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Kasapoğlu'na büyük vefa
Kasapoğlu'na büyük vefa