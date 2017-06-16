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  3. 16 Haziran 2017 23:15

Londrada yangın protestosu

Londra’daki Grenfell Tower yangınıyla ilgili sorumluları protesto eden çok sayıda kişi, mağdurlara yardım çağrısında bulundu. Kensington ve Chelsea Belediye Sarayı’na girmeye çalışan protestocuları polis engellemeye çalıştı.

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