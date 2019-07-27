Londra’da yaşayan Türkler Boris Johnson konusunda ümitsiz
27 Temmuz 2019 10:20
Londra’da yaşayan Türkler Boris Johnson konusunda ümitsiz
İngiltere’de yaşayan Türkler, çiçeği burnunda Başbakanı Boris Johnson’ın büyük dedelerinin Türk asıllı olmasının, kendilerine bir faydasının olmayacağını düşünüyor. Eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri bakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle Muhafazakâr Partinin yeni lideri ve İngiltere’nin Başbakanı oldu. Kraliçe Elizabeth tarafından hükümeti kurmak için...