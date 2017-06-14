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  3. 14 Haziran 2017 23:45

Londra'daki faciada yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları DHA'ya anlattı

Londra Road'daki 27 katlı bir binada gece yarısı çıkan yangında yaralanan Türk vatandaşı taksi şoförü Şener Macit DHA'ya konuştu.

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Mikroskop kamerası göz ameliyatında depremi kaydetti
Mikroskop kamerası göz ameliyatında depremi kaydetti
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Arkadaşıyla şakalaşırken metrobüs yoluna atladı: O anlar kamerada
Arkadaşıyla şakalaşırken metrobüs yoluna atladı: O anlar kamerada
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Oğuz Güven'in buruk sevinci
Oğuz Güven'in buruk sevinci
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Yollar göle döndü, ağaca yıldırım düştü
Yollar göle döndü, ağaca yıldırım düştü
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CNR Expo'da geleneksel alışveriş günleri başladı
CNR Expo'da geleneksel alışveriş günleri başladı
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Bankaya giren otomobilden son saniyede kaçtı
Bankaya giren otomobilden son saniyede kaçtı