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  3. 02 Haziran 2017 08:45

Lösemi hastası Ela için kök hücre seferberliği

Pendik’te yaşayan ve lösemi tanısı konulan 5 yaşındaki Ela için Orhangazi ilçesinde kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Bağışlar devam ettiği sürece sürdürülecek olan kampanyanın ilk gününde yaklaşık 350 kök hücre, 80 kan bağışı toplandı.

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