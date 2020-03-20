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  3. 20 Mart 2020 16:50

Lost dizisinin oyuncusunda da koronavirüs çıktı!

Lost dizisinin kadrosununda da yer alan Güney Kore asıllı ABD’li oyuncu Daniel Dae Kim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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