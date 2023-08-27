Anasayfa Video Galeriler Gündem LPG istasyonunda patlama: 1 ölü, 46 yaralı LPG istasyonunda patlama: 1 ölü, 46 yaralı 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 10:25 Güncelleme: 27 Ağustos 2023 Pazar 10:25 Romanya'da ruhsatsız bir LPG istasyonunda meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 46 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eafa61dcbcd32cbc741ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suudi Arabistan'da Iggy Azalea'nın konserine ''kalça dansı'' engeli İstanbul'da kuyudan vahşet çıktı Menzilcilere, İsmailağacılara, Cübbeli'ye ve tüm cemaat ve tarikatlara tokat gibi sözler İstanbul'da yine silahlar konuştu! Yaralılar var! Öldüren tokat kamerada! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor İstanbul'da ağaçlık alanda yangın 17 katlı otelde büyük yangın Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar