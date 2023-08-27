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  4. LPG istasyonunda patlama: 1 ölü, 46 yaralı

LPG istasyonunda patlama: 1 ölü, 46 yaralı

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Romanya'da ruhsatsız bir LPG istasyonunda meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 46 kişi yaralandı.

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