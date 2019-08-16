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  3. 16 Ağustos 2019 13:20

LPG tankı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kamboçya’da bir gaz dolum istasyonunda LPG tankında meydana gelen patlamayla ortalık savaş alanına döndü. Patlama anı anlar yoldan geçmekte olan bir aracın kamerasına yansıdı.

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