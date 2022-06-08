Anasayfa Video Galeriler Gündem LPG yüklü tanker devrildi; İstanbul ve Ankara istikameti kapandı LPG yüklü tanker devrildi; İstanbul ve Ankara istikameti kapandı 08 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 16:10 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a09fc38ded746cf62ef773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte yılın ''kazma''sı... Sosyal medya bu şutu konuşuyor Camiye giren yılan paniğe neden oldu Tarihin en büyük hazinesinden yeni görüntüler! Denizin dibinde yatıyor Herkes Prof. Dr. Demirtaş'ın dolar 2,60 TL iken yaptığı konuşmayı konuşuyor Sağanak yağışta ''insanlık ölmemiş'' dedirten görüntü Yerli otomobil TOGG'dan yeni müjde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saç baş yolduran talep Kabus geri döndü! 6 kişi hayatını kaybetti İkinci el araçta isyan ettiren zam! Zamlar otomatiğe bağlandı