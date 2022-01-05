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LPG'ye yapılan zam hükümeti istifa ettirdi

Kazakistan’da hükümet, ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar nedeniyle istifa etti.

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