Anasayfa Video Galeriler Gündem Lübnan’da ortalık karıştı: Halk banka şubelerini ateşe verdi Lübnan’da ortalık karıştı: Halk banka şubelerini ateşe verdi 16 Şubat 2023 Perşembe Saat: 21:10 Güncelleme: 16 Şubat 2023 Perşembe 21:10 Lübnan’da mevduat sahipleri, başkent Beyrut’ta banka şubelerine saldırarak ateşe verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ee718eb4634b44796d4f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremden önce ve sonra çekilen görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi Enkaz kaldırılırken yıkılan bina altında kalmaktan son anda kurtuldu Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir bina yıkılmadı ''50 milyarlık'' bağış yapan oto galerici sessizliğini bozdu 248'inci saatinde bir mucize daha Fırsatçı ev sahipleri durmak bilmiyor! Depremzedeler isyan etti Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi konuştu Titanic gemisinin batığından yeni görüntüler yayınlandı Enkazların altından çıkan değerli eşyalar ne olacak ?