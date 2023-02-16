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  4. Lübnan’da ortalık karıştı: Halk banka şubelerini ateşe verdi

Lübnan’da ortalık karıştı: Halk banka şubelerini ateşe verdi

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Lübnan’da mevduat sahipleri, başkent Beyrut’ta banka şubelerine saldırarak ateşe verdi.

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