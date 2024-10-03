Lübnan'da savaştan kaçış: Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'dan ayrılan aralarında Türklerin de olduğu 310 kişi daha Mersin'e geldi.

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