Anasayfa Video Galeriler Gündem Lübnan'dan İsrail'e gece boyunca füze yağdı Lübnan'dan İsrail'e gece boyunca füze yağdı 23 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 10:01 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 150 roket, seyir füzesi ve İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f112655c407b17250f7063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7 bin yıllık Assos Antik Kenti'nde tarih gün yüzüne çıkıyor Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Erdoğan'dan ABD'de seçim yorumu: ''Başkan kim olursa olsun...'' 32 ilde zehir tacirlerine ağır darbe İzmir'de dev operasyon: 149 kişi yakalandı Eski sevgililerin arapsaçına dönen ''hediye'' davası İstanbul'da kaçak kata da kaçak kat çıktılar İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü