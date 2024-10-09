Anasayfa Video Galeriler Gündem Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 361 yolcu daha Türkiye'de Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 361 yolcu daha Türkiye'de 09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 14:00 Güncelleme: 09 Ekim 2024 Çarşamba 14:00 İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 361 kişi, gemi ile Mersin'in Silifke ilçesine geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6706625e71eefb040e05e283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı Erdoğan açıkladı: Suç makineleri tutuklu yargılanacak Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet fırçası canlı yayına yansıdı Türk bilim insanlarından alzheimer tedavisi için umut olacak dev adım Bu da rakun istilası: Bahçeye çıkınca gözlerine inanamadı Gabar'ın günlük petrol üretimi 47 bin varile çıktı İşin uzmanı anlattı: Sahte bal nasıl anlaşılır? Türkiye'de yeni bir akrep cinsi bulundu: Eşinin adını verdi