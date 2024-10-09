Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 361 yolcu daha Türkiye'de

İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 361 kişi, gemi ile Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

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