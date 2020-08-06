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  3. 06 Ağustos 2020 15:55

Lübnanlı gelin patlamaya fotoğraf çekiminde yakalandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Patlama olduğu sırada düğün fotoğrafı çektiren çift, hayatının şokunu yaşadı.

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