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  3. 10 Temmuz 2017 10:15

Lübnanlı tacizciye meydan dayağı

Başakşehir'de genç kızları taciz ettiği iddia edilen Lübnan uyruklu bir kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Genç kızların yakınları tacizciye meydan dayağı atarken, o anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

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