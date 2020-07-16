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  3. 16 Temmuz 2020 08:30

Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı!

Netflix platformunda ekranlara gelen Lucifer dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Lucifer'ın beşinci sezonu iki kısım halinde yayınlanacak. İlk kısmın tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezon fragmanı izleyiciyi şimdiden ekranlara kilitledi.

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