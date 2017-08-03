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  3. 03 Ağustos 2017 09:15

Lüks araç bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde gece meydana gelen kazada lüks araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

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Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı
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Tuncelide 2 terörist ölü olarak ele geçirildi
Tuncelide 2 terörist ölü olarak ele geçirildi
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Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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Başkentte silahlı çatışma: 1 yaralı
Başkentte silahlı çatışma: 1 yaralı
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Karşı şeride geçen tır, Almanya yolundaki aileyi yok etti
Karşı şeride geçen tır, Almanya yolundaki aileyi yok etti
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Bakan Fakıbaba çiftçilere müjdeyi verdi
Bakan Fakıbaba çiftçilere müjdeyi verdi
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