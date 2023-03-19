Anasayfa Video Galeriler Gündem Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı şovu tepki çekti Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı şovu tepki çekti 19 Mart 2023 Pazar Saat: 22:15 AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapmaya lüks araç konvoyuyla giden Kastamonulu avukat Devlethan Yazımcı'nın hazırladığı video sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64175f488eceb76b315d76a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı: Duvarlar böyle çatladı Depremin oluşturduğu göl alarma geçirdi: 5 köy tahliye edildi Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası MSB'den 18 Mart paylaşımı Sel sularının yuttuğu otoparktan 170 araç çıkarıldı! 2500 yıllık mühürlü tabut kameraların önünde açıldı Fahiş zamma gözaltı! Kirasını 6 kat zam yapan ev sahibi gözaltında Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart mesajı