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Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı şovu tepki çekti

AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapmaya lüks araç konvoyuyla giden Kastamonulu avukat Devlethan Yazımcı'nın hazırladığı video sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

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