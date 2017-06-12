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  3. 12 Haziran 2017 12:15

Lüks araç operasyonunda gyrocopter ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçtiğimiz mayıs ayında, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı.

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