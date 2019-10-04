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  3. 04 Ekim 2019 21:45

Lüks araca silahlı saldırı: Kurşun yağdırdılar !

İstanbul Bakırköy'de seyir halinde olan lüks bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ismi öğrenilemeyen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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