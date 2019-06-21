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  3. 21 Haziran 2019 13:00

Lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldılar

Sultanbeyli’de 3 hırsız bir oto galerideki lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldı. Bir araç değerindeki iki farı çalan hırsızlar, çok geçmeden polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde bir oto galeride geçtiğimiz gün meydana geldi. Gece saatlerinde oto...

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