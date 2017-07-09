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  3. 09 Temmuz 2017 10:15

Lüks araçla gelen kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Beykoz’da lüks aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün 1 hafta önce çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.

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