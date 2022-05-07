Anasayfa Video Galeriler Gündem Lüks araçlı dilenci çetesi vatandaşı isyan ettirdi Lüks araçlı dilenci çetesi vatandaşı isyan ettirdi 07 Mayıs 2022 Cumartesi Saat: 14:35 İstanbul Bağcılar'da lüks araçla cami önüne bırakılan dilenciler cemaatten para dilendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6276597af8bbd436ee049573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna, Rus çıkarma gemisini böyle vurdu SSB Başkanı Demir: Mete tabancaları güvenlik güçlerine teslim edildi Örtünün altında bir efsane yatıyor! Yıllarca sakladığı aracını 125 bin TL'ye sattı Hadise'nin balayı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı Vallahi pes, billahi pes! 15 Temmuz darbe girişimini Suriyeliler sayesinde püskürtmüşüz! Ölüme böyle uçmuşlar... Son görüntüleri ortaya çıktı Sosyal medya şakası felaketle bitiyordu, dayakla bitti! İstanbul'da kadın adım adım taciz, ve bıçaklı saldırı kamerada İstanbul'da cinayet gibi trafik kazası! Ters yönde dehşet: 1'i bebek 3 kişiyi ezdi