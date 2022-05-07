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  4. Lüks araçlı dilenci çetesi vatandaşı isyan ettirdi

Lüks araçlı dilenci çetesi vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul Bağcılar'da lüks araçla cami önüne bırakılan dilenciler cemaatten para dilendi.

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