Anasayfa Video Galeriler Gündem Lüks cipiyle aralarına daldı! 56 koyun, 2 eşek telef oldu Lüks cipiyle aralarına daldı! 56 koyun, 2 eşek telef oldu 15 Şubat 2022 Salı Saat: 13:45 Hatay'da yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne cip çarptı. Kazada 56 koyun ile 2 eşek öldü. İşte korkunç olayın detayları! Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620b8446e92d3221f0285b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Erdoğan'a seslendi: ''Bu haber Erdoğan'a arz edilecek'' Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı Yer: İstanbul... Mağazada mide bulandıran sapıklık kamerada ''Kar maskeli kişiler öldürdü'' deyip gözyaşı dökmüştü... Katil kendisi çıktı Bakan Özer: ''Tüm sınıfları kapalı olan okulumuz yok'' Atatürk anıtına saldırı sonrası düğmeye basıldı! Araç girişi yasaklanacak 5 bin yıllık Dara Antik Kenti'nin gizemi çözüldü İstanbul'da korkutan yangın Dağların aslanları eksi 20 derecede vatan nöbetinde