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  4. Lüks cipiyle aralarına daldı! 56 koyun, 2 eşek telef oldu

Lüks cipiyle aralarına daldı! 56 koyun, 2 eşek telef oldu

Hatay'da yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne cip çarptı. Kazada 56 koyun ile 2 eşek öldü. İşte korkunç olayın detayları!

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