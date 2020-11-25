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  3. 25 Kasım 2020 17:10

Lüks cipte kanlı infaz: 3 ölü

Antalya'da emlakçılık yapan Nihat T., konuşmak için bindiği lüks cipteki 2 kişiyi tabancayla vurdu. Nihat T., aynı silahla kendi başına da ateş ederek canına kıydı.

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