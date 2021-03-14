Anasayfa Video Galeriler Gündem Lüks otele koronavirüs baskını! Yeni görüntüler ortaya çıktı Lüks otele koronavirüs baskını! Yeni görüntüler ortaya çıktı 14 Mart 2021 Pazar Saat: 16:45 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604e138122deb61fcf2607f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı İğrenç olay! Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı Brezilya'da gizli partiye polis baskını! 600 kişi yakalandı Ünlü iş adamının karıştığı kazada ölü ve yararlılar var Marmara Denizi'nde sahil güvenliği harekete geçiren olay ABD'de dehşet! Polis, kendisine ateş eden kadını vurarak öldürdü Adana'da sünnet düğününde vahşet: 1 ölü, 2 yaralı